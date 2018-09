Weerbericht: Herfstweer trekt vanuit noorden over hele land

Vanuit de nacht blijft er veel bewolking hangen, wat zich in de loop van de ochtend verder uitbreidt. Uit die bewolking valt aan het eind van de nacht en begin van de ochtend vooral in het noorden wat regen of motregen. Alleen in het zuidoosten blijft het droog.

De minima voor de ochtend variëren van 14 graden in het zuidoosten tot 16 graden op de plaatsen waar de meeste bewolking hangt. De wind komt uit het zuidwesten en is langs de westkust krachtig.

Overdag begint in het uiterste zuiden de dag eerst nog met zon. Elders is het bewolkt en valt nu en dan regen. De bewolking trekt gedurende de dag verder naar het zuiden. In de zon kan het nog 22 of 23 graden worden. In het noorden is het met 15 graden ronduit kil.

In de avond en nacht naar donderdag klaart het vanuit het noorden op en wordt het langzaam droog. In het zuidoosten blijft de bewolking hangen, met af en toe een regenbui. Waar het opklaart kunnen mistbanken ontstaan. Met een plaatselijke minimumtemperatuur van tussen de 4 en 7 graden en 12 graden onder de bewolking wordt het wel een stuk kouder.

Donderdag begint de dag in het noorden mistig. In het zuiden kan eerst nog regen vallen. Geleidelijk breekt de zon door en kan er een enkele bui vallen. Daarna klaart het op en stijgt de temperatuur.