Mogelijk doorbraak in coldcase dood Delftse vrouw na opduiken informatie

De 32-jarige Bres werd in de nacht van 15 op 16 juli 1989 doodgestoken aan de Muyskenlaan in Delft. Haar lichaam werd in de buurt van haar woning aangetroffen. Ze had kort daarvoor nog in een musical opgetreden.

In het onderzoek naar de dood van de studente werden meerdere verdachten opgepakt, maar uiteindelijk werd niemand veroordeeld.

De politie meldt nieuwe informatie te hebben ontvangen over wie er verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Bres. Volgens het coldcase-team wordt er rekening mee gehouden dat de dader(s) minderjarig waren toen Bres om het leven werd gebracht.

Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

