Verdachte van doden schoonmoeder Utrecht 'zeer gewelddadig'

De man blijft vastzitten tot de zaak inhoudelijk door de rechtbank in Utrecht wordt behandeld. Zijn advocaat had om vrijlating gevraagd, omdat de twee dochters en andere schoonzoon, die ook verdacht worden in de zaak, het proces in vrijheid mogen afwachten.

De 58-jarige Utrechtse werd vorig jaar oktober ernstig toegetakeld gevonden in de woning die ze met de twee stellen deelde. Haar neus, ribben en strottenhoofd waren gebroken en er waren tekenen van verstikking.

De twee dochters (nu 31 en 32) en hun partners (nu 43 en 32) waren verdwenen. Zij meldden zich later bij de politie. Alle verdachten woonden samen met de vrouw in een flat in de Utrechtse wijk Overvecht, waar jarenlang sprake was van een ellendige situatie. Een van de advocaten noemde het huishouden eerder "horror".

Definitieve rapport ontbreekt nog

Het duurt nog zeker tot begin volgend jaar voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. Nog altijd is niet duidelijk of de gezinsleden elkaar hebben geprobeerd te vermoorden met rattengif. Ook het definitieve rapport van de patholoog-anatoom ontbreekt nog.

Tijdens een eerdere inleidende zitting werd naar buiten gebracht dat N. ook zijn drie medeverdachten zou hebben mishandeld. Dit zou hij met zijn telefoon hebben vastgelegd.

De zaak wordt opnieuw pro forma behandeld op 5 december. Op 22 januari volgt een regiezitting.