Directeuren basisonderwijs gaan maandelijks actievoeren voor hoger salaris

In juni bereikten de vakbonden en werkgevers in het primair onderwijs een akkoord over loonsverhoging voor docenten in het basisonderwijs. Er werd afgesproken dat docenten 2,5 procent loonsverhoging krijgen. Daarnaast kregen leraren een eenmalige uitkering ter hoogte van bijna een half maandsalaris.

De eerste actie van de directeuren is woensdag. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft directeuren opgeroepen om 9.00 uur het brandalarm af te laten gaan en aansluitend de jaarlijkse brandoefening te houden.

"Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan", meldt de AVS.

Hoe de acties in de komende maanden eruit komen te zien, is nog niet duidelijk. In december zullen de directeuren niet staken. "We gaan net zo lang actie voeren totdat we een cao-akkoord hebben bereikt", zegt een woordvoerder van de AVS.

De huidige cao loopt tot 1 maart. "De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen", aldus de woordvoerder.

Docenten basisonderwijs voeren voorlopig voor het laatst actie

De leraren uit het basisonderwijs voeren woensdag voorlopig voor het laatst actie. Ze doen dat in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De docenten van het primair onderwijs voeren actie, omdat ze vinden dat ze te weinig verdienen ten opzichte van docenten uit het middelbaar onderwijs.

In totaal is er 270 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de salarissen van leraren in het basisonderwijs. Volgens minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs gaat de gemiddelde basisschoolleerkracht er 8,5 procent op vooruit. Dat betekent een extra inkomen van 3.100 euro bruto per jaar.

Sinds oktober vorig jaar legden basisschooldocenten meerdere keren het werk neer. Na een aantal landelijke stakingen vervolgden ze de acties met regionale stakingen.