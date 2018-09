Weerbericht: Bewolking en regen in noorden, droog en zonnig in zuiden

Aan het eind van de nacht overheersen de wolkenvelden in het hele land, al klaart het in het zuiden al vrij snel op. Op de meeste plaatsen blijft het droog, in het noorden kunnen aan het begin van de ochtend de eerste buien vallen.

In de loop van de ochtend blijft de bewolking in het noorden aanhouden, met een flinke kans op regen en stevige wind. In het zuiden van het land is er juist minder bewolking en schijnt de zon van tijd tot tijd.

De temperaturen lopen uiteen van 19 tot 21 graden in het noorden tot 23 tot 25 graden in het zuiden. 's Avonds is er vooral in het Waddengebied kans op aanhoudende regen.

In de nacht naar woensdag blijft er in het noorden veel bewolking hangen, wat een kans op regen met zich meebrengt. Verder blijft het droog, met temperaturen tussen de 13 en 16 graden. De wind neemt overal af naar zwak tot matig, behalve langs de kust, waar hij vrij krachtig kan zijn.

Woensdag is er in het hele land kans op regen, breidt de bewolking zich verder uit en wordt het overal koeler. De maxima liggen dan tussen 16 en 20 graden, hoewel het in Limburg nog 23 tot 25 graden kan worden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 18°C 17°C NW 3 Donderdag 18°C 9°C NW 2 Vrijdag 18°C 9°C ZW 4 Zaterdag 19°C 11°C W 4 Zondag 22°C 11°C Z 3

