Nederlanders voelen zich veiliger en zijn tevreden over eigen leven

In 2012 zei 37 procent van de Nederlanders zich weleens onveilig te voelen. Vorig jaar was dat nog 32 procent.

Het aantal slachtoffers van criminaliteit als vermogenscriminaliteit, vandalisme en geweld daalt ook. Jongeren zeggen zich minder veilig te voelen dan ouderen. Vorig jaar werden jongeren tussen de 15 en 24 jaar vijf keer zo vaak het slachtoffer van geweldsincidenten als ouderen.

Daarnaast werden jongeren drie keer zo vaak als 65-plussers slachtoffer van cybercriminaliteit en twee keer vaker van vermogensdelicten.

Hogeropgeleiden zijn vaker slachtoffer van criminaliteit dan lageropgeleiden. Ze voelen zich ook vaker onveilig dan mensen met een lagere opleiding. Dat gevoel van onveiligheid hebben ze niet in hun eigen woonomgeving.

Nederlanders zijn tevreden over hun huis

De meeste Nederlanders zijn zeer tevreden over hun woning. Dat geldt voor negen van de tien mensen. Mensen met een hoger inkomen en ouderen zijn gemiddeld tevredener over hun huis dan jongeren en mensen met een lager inkomen.

Niet-westerse immigranten zijn minder tevreden over hun woning dan westerse immigranten, maar "in een langere reeks van jaren" verbeterde de tevredenheid van niet-westerse immigranten wel relatief sterk.

In stedelijke gebieden zijn mensen over het algemeen minder tevreden over hun woning dan buiten de stad, maar dat verschil is voorzichtig aan het afnemen.

80 procent van Nederlanders voelt zicht gezond

Niet-westerse migranten (9 procent) zijn vaker werkloos dan gemiddeld (4,4 procent). Ook lageropgeleiden en jongeren (allebei 8 procent) zijn vaker werkloos dan gemiddeld. Dit zorgt voor een verschil in koopkracht tussen verschillende bevolkingsgroepen.

80 procent van de Nederlanders voelt zich gezond en sport minstens één keer in de week. Net als de afgelopen tien jaar geven Nederlanders hun levens gemiddeld het cijfer 7,8. Dat cijfer is hoger voor mensen die meer regie over hun levens ervaren dan mensen die dat minder ervaren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!