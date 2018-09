Automobilist die vrouw in Sittard doodreed had gedronken

Het ongeval gebeurde midden in de nacht op de Straatsburglaan. Nadat de fietser was aangereden, reed de auto ook tegen een huis en raakte nog twee wagens in dezelfde straat.

Agenten troffen de zwaarbeschadigde auto aan in de Betuwestraat. Even later is de 43-jarige automobilist aangehouden. Op het politiebureau bleek dat zij te veel had gedronken: 310 ugl, wat overeenkomt met een promillage van 0,7.

Inmiddels mag ze de berechting in vrijheid afwachten, liet de politie weten.

