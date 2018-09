Voortvluchtige verdachte verijdelde helikopterkaping aangehouden

De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dinsdag begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. L. zal samen met acht anderen terechtstaan.

Het OM liet op de laatste zitting in juni weten dat de man een belangrijke en coördinerende rol heeft gespeeld bij de ontsnappingspoging in oktober 2017. Hij was het contact tussen A. en de andere verdachten.

De officier zei dat de verdenking tegen L. voortkomt uit verklaringen van de Colombiaanse piloot die de gekaapte helikopter moest gaan besturen. Volgens de inmiddels 55-jarige Alvaro G.B. sprak hij eind september met L., die zich als een Spanjaard met de naam Mohamed voordeed en zei een vriend van A. te zijn.

L. neef van door politie doodgeschoten Fransman

Daarnaast is L. de neef van de dertigjarige Fransman die op 11 oktober door de politie is doodgeschoten toen hij op de vlucht sloeg na de verijdeling van de helikopterkaping door de Amsterdamse recherche. De 39-jarige man zou zijn neef naar Roermond hebben gebracht, waar L. moest wachten op de helikopter die ook A. zou vervoeren.

De Amsterdamse politie was echter op de hoogte van de plannen. Een groot deel van de verdachten kon vorig jaar op 11 oktober gearresteerd worden.

A. was doelwit 'wildwestschietpartij' in Amsterdam

A., het doelwit van de bevrijding, wordt gezien als kopstuk in de Amsterdamse onderwereld. De crimineel was eind 2012 doelwit van de 'wildwestschietpartij' in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Hij zit een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.

Na de mislukte ontsnappingspoging is A. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!