Advocaat wil moeder van tieners Lili en Howick naar Nederland halen

"We hebben natuurlijk liever niet dat de hereniging maanden op zich laat wachten", zegt advocaat Patricia Scholtes.

Nu Lili en Howick een verblijfsvergunning krijgen, kan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verzoek voor gezinshereniging worden ingediend. "Die procedure duurt ongeveer drie maanden", aldus Scholtes.

Een andere optie is dat staatssecretaris Mark Harbers (immigratie) de moeder van de Armeense kinderen een verblijfsvergunning geeft. Dan kan de vrouw mogelijk sneller naar Nederland komen.

Kabinet besloot dat tieners tóch mochten blijven

De Raad van State besloot in augustus dat Lili en Howick naar Armenië uitgezet mochten worden. De tieners kregen de eerste afwijzing al in 2009, maar hun moeder bleef jarenlang doorprocederen. Hierdoor groeiden de kinderen in Nederland op.

Harbers wilde het tweetal geen verblijfsvergunning geven. Dat leidde tot een stormvloed van boze reacties uit de maatschappij. Experts en artsen stelden dat het niet verantwoord was de kinderen naar Armenië te sturen. Nederland zou zelfs mensenrechten schenden door Lili en Howick uit te zetten.

100.000 mensen willen generaal kinderpardon

De twee kinderen vluchtten vrijdagavond en besloten onder te duiken op de dag dat zij uitgezet zouden worden. Harbers liet zaterdagmiddag weten dat Lili en Howick toch mochten blijven.

Onder meer de vier politiebonden willen dat de politiek de regelgeving rond de procedures aanpast. Daarnaast pleiten zij voor een generaal kinderpardon voor de pakweg vierhonderd kinderen die net als Lili en Howick al jarenlang in Nederland verblijven. In theorie bestaat dat kinderpardon al, maar in de praktijk voldoen maar weinig kinderen aan de strenge voorwaarden die de IND hiervoor stelt.

Meer dan 100.000 mensen hebben inmiddels een petitie met een oproep voor een algemeen kinderpardon getekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!