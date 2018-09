Rechtbank wil getuigen horen over boren in damwand Oostvaardersplassen

Het horen van de getuigen gebeurt op verzoek van de advocaat van de 57-jarige man en een 54-jarige vrouw.

De twee vrouwen en een man zijn in juli van dit jaar opgepakt bij het boren in een damwand aan de Praamweg in Lelystad. De actievoerders wilden zorgen voor meer water voor de grote grazers, omdat het zo droog was in het natuurgebied.

Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van ''strafbare feiten rondom de protesten op de Oostvaardersplassen.''

Een van de opgepakte vrouwen ontkent dat er vernielingen zijn aangericht, maar volgens de politie is het drietal op heterdaad betrapt. De getuigen zouden daar meer over kunnen vertellen.

Justitie vindt het niet nodig dat de getuigen naar de rechtszaal komen, maar heeft geen bezwaar tegen een verhoor bij de onderzoeksrechter, aldus een woordvoerder van de rechtbank. Daarom zal de politierechter de zaak dinsdag niet inhoudelijk behandelen.

Drie verdachten voeren al langer actie

De drie verdachten behoren tot de groep die al sinds begin van dit jaar actievoert tegen het dierenbeleid in het Flevolandse natuurgebied. De vrouwen zamelden onder andere hooi en stro in om de edelherten, konikpaarden en heckrunderen bij te voeren, toen dat volgens gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer nog niet nodig was.

In die tijd zijn ook hekken rondom het gebied vernield, waardoor edelherten de snelweg A6 op konden lopen. Boswachters van Staatsbosbeheer en de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek ontvingen ernstige bedreigingen.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak opnieuw voor de politierechter komt.

Rectificatie: In een eerdere versie van dit artikel stond vermeld dat de 57-jarige man ook wordt verdacht van bedreiging van commissaris van de Koning Leen Verbeek. Dat was gebaseerd op berichtgeving van het ANP, die niet kon worden bevestigd door Justitie. Het artikel is aan de hand van deze nieuwe informatie aangepast.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!