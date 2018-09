Geschiedenisdocenten willen in lessen meer aandacht voor 9/11

Het onderwerp is volgens de VGN een breekpunt in de wereldgeschiedenis en wordt nu nauwelijks behandeld, verklaart Van der Schans in De Telegraaf en in het NOS Radio 1 Journaal.

Twee door leden van Al Qaeda gekaapte vliegtuigen boorden zich op 11 september 2001 in de Twin Towers in New York. De torens stortten anderhalf uur later in.

Een derde gekaapt vliegtuig crashte in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, en een vierde toestel stortte neer in de buurt van Pennsylvania. In totaal kwamen zo'n drieduizend mensen om het leven.

'11 september is een breekpunt in de wereldgeschiedenis'

"Het is geen naakt kennisfeit", stelt Van der Schans. "We kunnen inmiddels wel zeggen dat het een breekpunt in de wereldgeschiedenis is. Vanaf dat moment zijn we in een andere tijd gaan leven en zijn aanslagen steeds dichterbij gekomen."

Het onderwerp wordt nu slechts "terloops aangestipt", stelt de VGN. De lesstof van de eindexamens loopt zelfs maar tot 1989, toen de Berlijnse Muur en daarna het IJzeren Gordijn vielen.

Docenten krijgen van leerlingen ook signalen dat zij meer willen weten over de oorzaken en gevolgen van 9/11. "De aanslagen maken een wezenlijk onderdeel uit van de tijd waarin we nu leven", aldus Van der Schans.

Alle kinderen die nu op school zitten hebben 9/11 niet meegemaakt

In de aankomende herziening van de geschiedeniscanon moet het onderwerp veel prominenter aan bod komen, vinden de docenten. Een belangrijk argument hiervoor is ook dat alle leerlingen die nu les krijgen dit breekpunt zelf niet meer bewust hebben meegemaakt.

Het ministerie van Onderwijs bepaalt in principe welke lesstof standaard moet worden behandeld door docenten. De tijd is nu opgedeeld in tien blokken; het laatste blok loopt tot 2000. De leraren pleiten voor een elfde blok, waarin 9/11 en de veranderingen die dit teweegbracht worden behandeld.

