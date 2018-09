Opgeluchte Lili en Howick geloofden niet dat ze in Nederland mochten blijven

Dat zeggen de broer en zus in een interview met het NOS Jeugdjournaal. "We geloofden het gewoon niet, het was heel onwerkelijk", stelt Lili. "Het is niet te omschrijven", zegt Howick.

"Na tien jaar van stress, onzekerheid, verdriet en boosheid weten we nu dat alles gaat veranderen", aldus Howick in het interview. "Het kan niet beter."

"Het is fijn om weer rustig te kunnen slapen", zegt Lili. Howick vertelt in het interview vooral uit te kijken naar een gewoon leven. "We gaan weer normaal naar school en we weten dat we op deze school kunnen blijven."

De kinderen hopen snel herenigd te worden met hun moeder, die heeft gezegd naar Nederland te willen komen. Zij is in 2017 echter uitgezet, dus of dat mogelijk is, is niet bekend. "Het is onze droom om weer met zijn drieën samen te zijn", aldus Howick.

Vooralsnog hebben ze alleen telefonisch contact met hun moeder. De kinderen waren blij haar gelukkig te zien toen ze vertelden dat ze mochten blijven. Daarvoor was ze vaak depressief.

Weer een normaal leven leiden

De advocaat van de kinderen, Flip Schüller, heeft namens de kinderen aan persbureau ANP laten weten dat ze met rust gelaten willen worden.

"Lili en Howick willen niks liever dan gewoon weer puber zijn. De media-aandacht die er nu nog steeds voor hen is, is logisch. Maar voor de kinderen ook belastend. Mijn cliënten, twaalf en dertien jaar, willen naar huis. Het zou enorm helpen als iedereen hen nu even ruimte en afstand gunt", aldus Schüller.

Over de verdwijning op vrijdag, de dag voordat ze uitgezet moesten worden, hebben zowel de advocaat als de kinderen niets gezegd. Zaterdag moesten Lili en Howick eigenlijk op het vliegtuig naar Jerevan, maar toen ze dat vrijdagavond te horen kregen, doken ze onder.

Op het moment van verdwijnen waren de kinderen bij hun grootouders in Wijchen. Ze kwamen zaterdag weer tevoorschijn nadat staatssecretaris Mark Harbers bekend had gemaakt de kinderen toch te laten blijven.

De Armeense kinderen zijn sinds 2008 in Nederland.

