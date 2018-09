Weerbericht: Warme dagen met af en toe bewolking in het vooruitzicht

Het wordt zondag een warme dag met temperaturen van 19 tot 24 graden. Alleen in het noorden is kans op een buitje, maar in de rest van het land blijft het droog met een matige wind. Af en toe laat de zon zich zien. Vooral in het zuiden is de kans op mooi weer groot.

Na het weekend blijft het lekker weer. Wel voert de westelijke wind iets koelere lucht aan. Het wordt 19 tot 20 graden in het noordwesten en 21 tot 23 graden in het zuidoosten. Pas in de avond kan het in het noorden en het noordwesten licht gaan regenen.

Dinsdag is het weer onstuimiger. Er kan in het westen van het land een vrij krachtige wind staan, vooral aan de kust. Het is bewolkt met hier en daar kans op een bui. In het zuiden is de kans op zon opnieuw het grootst. Het wordt ongeveer even warm als maandag.

Woensdag kan het zelfs zomers aanvoelen met temperaturen van 25 graden. Daarmee is het iets warmer dan normaal gesproken rond deze tijd.