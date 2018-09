Verdachte aangehouden na aanrijding in Groningen

Volgens RTV Noord zaten de slachtoffers op de fiets. Het gaat om een man en een vrouw. Beide slachtoffers zijn afkomstig uit Groningen. Het is nog onbekend hoe het met hen gaat. De politie berichtte eerst dat het zou gaan om drie slachtoffers, maar meldde een uur later dat het er drie zijn.

De politie was op zoek naar een witte of beige Volvo, met in het kenteken de letters VR. Deze werd rond 11.30 uur gevonden. De verdachte is in de omgeving aangehouden.

De politie riep via Twitter op naar de auto uit te kijken. De Bornholmstraat, die in het zuidoosten van de stad ligt, is afgesloten.

Op de plaats van het ongeval waren meerdere ambulances aanwezig. De politie doet nog sporenonderzoek.

