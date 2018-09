Grote brand in schuur in Zeeuwse stad Aardenburg geblust

Om 20.15 uur is het sein brand meester gegeven, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Brandweerlieden waren daarna nog enkele uren bezig met het nablussen.

Brandweerlieden legden bij het bestrijden van de brand de focus op het behoud van een naastgelegen woning, omdat de schuur niet meer te redden was. Bij het blussen kwam veel rook vrij. Die was in de wijde omgeving te zien.

De veiligheidsregio meldde eerder dat er sprake van instortingsgevaar was, omdat de schuur volledig uitbrandde. Een kraan duwde de muren van de schuur omver, waarna de resten werden afgeblust.

In de schuur staan tractoren en is hooi opgeslagen. Er waren geen mensen of dieren aanwezig. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van asbest is de omgeving afgezet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!