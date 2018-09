Reacties op besluit om Lili en Howick in Nederland te houden

Advocaat Patricia Scholtes, die de kinderen en hun moeder bijstaat, zegt erg blij te zijn met de laatste ontwikkeling in de zaak. "Iedereen bedankt voor de immense inzet en steun", schrijft ze op Twitter.

De moeder van de kinderen Lili en Howick voelt opluchting dat ze in Nederland mogen blijven. ,,Ik geloof het wel maar moet het nog laten bezinken. Het is heel onverwacht'', zegt de moeder tegen het AD. Haar kinderen moeten nog even wennen aan het nieuws.

Kinderombudsvrouw blij voor kinderen en Nederland

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is ''ongelooflijk blij'' dat de kinderen mogen blijven. ''Niet alleen voor Howick en Lili, die hier in Nederland thuishoren, maar ook voor Nederland. De kinderrechten en het welzijn van kinderen hebben uiteindelijk overwonnen'', stelt ze in een verklaring.

Kalverboer zei onlangs dat ''hele fundamentele rechten van kinderen" geschonden zouden zijn geweest als de uitzetting was doorgezet. Ze zegt zich te blijven inzetten ''voor een migratiebeleid waarin kinderrechten centraal staan''.

De ombudsvrouw noemt het onacceptabel dat in Nederland nog steeds kinderen na tien jaar uitgezet kunnen worden en pleit voor een beter terugkeerbeleid, met korte procedures en een goede voorbereiding op terugkeer. ''Laten we er samen voor zorgen dat kinderen zoals Howick en Lili niet langer jarenlang in onzekerheid hoeven te leven.''

Opluchting in de Tweede Kamer

Ook in de Tweede Kamer overheerst opluchting over het nieuws dat de kinderen toch in Nederland mogen blijven. Het besluit van staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie) kan bijna Kamerbreed op instemming rekenen.

''Eindelijk! De boodschap die heel Nederland al dagen roept, is overgekomen. Lili en Howick blijven thuis'', twittert GroenLinks-leider Jesse Klaver. ''Toch nog een hart'', aldus Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS.

Coalitiepartijen steunen besluit van Harbers

Ook bij de coalitiepartijen vindt de staatssecretaris steun. ''Soms moet je zacht zijn'', vindt Michel Rog (CDA). ''Blij dat Harbers alsnog zijn discretionaire bevoegdheid heeft gebruikt.''

D66-leider Alexander Pechtold is eveneens verheugd. ''Het welzijn van de kinderen dreigde vandaag in gevaar te raken, dat staat uiteindelijk voorop.''

''Eindelijk duidelijkheid: Howick en Lili mogen blijven!'', zegt Joël Voordewind van de ChristenUnie. ''Achter de schermen is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, ik dank staatssecretaris Harbers dat hij nu dit besluit heeft genomen.''

