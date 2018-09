Lili en Howick mogen toch in Nederland blijven, kinderen weer terecht

In het kort Lili en Howick mogen vanwege 'actuele gebeurtenissen' toch blijven

Kinderen zijn vrijdagavond weggelopen na oordeel rechtbank Amsterdam dat er geen grond was voor stopzetten uitzetting Armenië

Kinderen gevonden in Wijchen

​Kinderen zijn in 2008 naar Nederland gekomen met hun moeder, die nu wel in Armenië is

Volgens het ministerie zijn er actuele ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende gewaarborgd kunnen worden.

"De staatssecretaris (Mark Harbers, red.) heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven." Lili en Howick zouden eigenlijk zaterdag uitgezet worden, besloot de rechtbank in Amsterdam vrijdag in een laatste noodprocedure.

Kinderen liepen weg na besluit rechtbank

De kinderen waren vrijdagavond bij hun grootouders in Wijchen, waar ze wegliepen. De politie meldt dat ze zaterdagmiddag in goede gezondheid zijn aangetroffen in de Gelderse plaats.

De moeder van de kinderen is opgelucht na het horen van Harbers' besluit. "Ik geloof het wel maar moet het nog laten bezinken, het is heel onverwacht", zegt ze tegen het AD. Haar kinderen, die het nieuws pas onderweg naar hun grootouders zouden hebben gehoord, reageerden ook verheugd. Ze moeten er nog wel aan wennen.

Patricia Scholtes, die de kinderen en hun moeder Armina bijstaat, is blij met de laatste ontwikkeling in de zaak. "Iedereen bedankt voor de immense inzet en steun", schrijft ze op Twitter.

Het plan om de kinderen uit te zetten, heeft in de afgelopen periode voor veel verontwaardigde en boze reacties gezorgd. Zo riepen alle vier de politiebonden op om voor kinderen in eenzelfde situatie als Lili en Howick een "generaal pardon" te regelen.

Broer en zus kwamen in 2008 naar Nederland

Lili en Howick zijn samen met hun moeder tien jaar geleden naar Nederland gekomen en woonden in Amersfoort. In 2009 kregen ze voor het eerst te horen dat ze geen verblijfsvergunning zouden krijgen.

Armina is jarenlang blijven procederen. Dit heeft ook erg lang geduurd vanwege de administratieve achterstand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De moeder van de kinderen is vorig jaar teruggestuurd naar Armenië. Ze heeft Lili en Howick toen laten onderduiken, om te voorkomen dat ook zij werden uitgezet. Het gaat op psychisch gebied niet goed met de moeder, is eerder geconcludeerd door een arts.

Of de moeder nu, bijvoorbeeld onder het mom van gezinshereniging, alsnog weer naar Nederland kan komen, is onduidelijk. Het ministerie wil hierover inhoudelijk niets zeggen.

