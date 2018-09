Armeense tieners Lili en Howick weggelopen bij pleeggezin

De politie is naar ze op zoek, aldus een woordvoerder. Vermoedelijk willen de twee kinderen door weg te lopen, ontkomen aan hun uitzetting.

Voogdij-instelling Nidos was aanwezig in het pand waar de kinderen verbleven toen ze wegliepen. Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf.

Nidos had aangedrongen op een "menselijke opvang" voor Lili en Howick en wilde niet dat ze naar een detentiecentrum zouden moeten. De voogdij-instelling wil verder geen uitspraken doen over hoe de kinderen konden weglopen.

Rechtbank besloot vrijdagavond dat tweetal definitief naar Armenië moest

De rechtbank in Amsterdam besloot vrijdagavond dat het tweetal zaterdag het land uit moet worden gezet. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen dat de uitzetting niet kan doorgaan. De advocaat van de kinderen heeft tevergeefs de noodprocedure aangespannen.

Uit nieuwe informatie zou blijken dat de moeder niet in staat was om voor de kinderen te zorgen, werd aangevoerd door de advocaten. De rechtbank wijst dit af, omdat deze van mening is dat de psychische toestand van de moeder nog niet kan worden vastgesteld.

Kinderen kwamen in 2008 naar Nederland

Lili en Howick zijn in 2008 met hun moeder Armina naar Nederland gekomen. In 2009 kregen zij te horen dat ze geen verblijfsvergunning zouden krijgen. De moeder van de kinderen is echter jarenlang blijven procederen, wat ook lang duurde door de administratieve achterstand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Armina is vorig jaar uitgezet en liet haar kinderen onderduiken om te voorkomen dat zij ook naar Armenië moesten. Het gaat op psychisch gebied niet goed met haar, concludeerde een arts eerder.

Hierdoor kunnen Lili en Howick niet meteen bij haar verblijven als ze in Armenië arriveren. "De moeder is in afwachting van een plaats in de kliniek", aldus de raadsman.

Experts zeggen dat kabinet met uitzetting mensenrechten schendt

Onder meer de Raad voor de Kinderbescherming (die onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt) en de ngo Defence for Children hebben gezegd dat de uitzetting niet in het belang van Lili en Howick is.

Zo spreken de tieners de taal niet. Ook de Kinderombudsman vond dat bij uitzetting de fundamentele mensenrechten van de kinderen worden geschonden.

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, die 25.000 agenten vertegenwoordigt, noemde het vrijdag in Pauw een "schande" dat de kinderen worden uitgezet.

Jan Struijs deed een ethisch appèl aan alle mensen in de keten om niet mee te werken aan de uitzetting van Lili en Howick. "We zoeken nog veertienduizend veroordeelde criminelen, daar hebben we geen tijd en geen geld voor. En dan gaan we kinderen uitzetten. Je moet je kapot schamen."

Rutte: 'Hard zijn tegen mensen die geen recht op verblijf hebben'

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat hij begrip heeft voor de emoties die de uitzetting teweegbrengt, maar dat je "hard moet zijn tegen mensen die dat recht op verblijf niet hebben".

Dit heeft voor veel kritiek gezorgd, ook omdat Rutte en vicepremier Hugo de Jonge bij het concert van Anouk op het strand van Scheveningen waren, terwijl Lili en Howick wachtten op de uitspraak van de rechtbank. De Jonge plaatste op Twitter een foto met een lachende Rutte.

Ook op zaterdag wordt nog steeds door verschillende partijen opgeroepen om de broer en zus in Nederland te laten blijven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!