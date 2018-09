Verdachten dodelijke schietpartij Spa mogen worden overgeleverd aan België

Het verzet was onder meer gebaseerd op de omschrijving van de verdenking in het Europees Aanhoudingsbevel, die volgens hen niet duidelijk genoeg zou zijn, en op de slechte detentieomstandigheden in de Belgische gevangenissen.

"De rechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat er geen redenen zijn om de overlevering te weigeren. De internationale rechtshulpkamer (IRK) staat dan ook toe dat de twee mannen zo spoedig mogelijk worden overgedragen aan de Belgische autoriteiten."

Zowel Van den B. als Cyril T. zeggen dat ze geen rol hebben gehad in het dodelijke schietincident. De broer van Cyril T., Yvo T., wordt ervan verdacht geschoten te hebben.

Verdachten eerder geweigerd bij café na 'akkefietje'

De broers T. en de andere verdachte zaten in de nacht van 25 op 26 augustus in een taxi in Spa. Even hiervoor waren ze geweigerd bij een café, wat volgens hen een "akkefietje" was.

Agenten kwamen echter in actie, omdat er was gemeld dat er een vuurwapen was getoond door de Nederlanders. Het drietal zou uit het voertuig zijn getrokken, waarop Yvo T. het vuur zou hebben geopend. Een politieman werd dodelijk getroffen. De Belgische justitie verdenkt de drie ook van poging tot moord op een andere agent.

Hoofdverdachte in België opgepakt

De hoofdverdachte kon in België worden aangehouden. Zijn broer meldde zich een dag na het incident bij de politie in Limburg en zit sindsdien vast. Hij zegt niet te weten dat zijn broer een vuurwapen bij zich droeg.

De Belgische autoriteiten zien de rol van Cyril T. vooralsnog als een grotere dan die van ooggetuige. Zij vragen zich onder meer af waarom hij is gevlucht en waarom er berichten uit zijn telefoon zijn verwijderd.