Turkije benoemt ambassadeur in Nederland

De relatie tussen Turkije en Nederland bekoelde nadat de Nederlandse overheid een Turkse minister verbood om in april 2017 in Nederland campagne te voeren voor een groot Turks referendum.

In het referendum werd de bevolking onder meer gevraagd of het goed was dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meer macht zou krijgen. Een nipte meerderheid van de bevolking stemde voor.

In Turkije is ook weer een Nederlandse ambassadeur benoemd. De ambassadeur in Ankara wordt Marjanne de Kwaasteniet, die namens Nederland eerder permanent vertegenwoordiger bij de NAVO was. De benoeming is pas definitief na goedkeuring van de Turkse regering.

Minister Blok brengt in oktober bezoek aan Turkije

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) brengt naar verwachting in de eerste helft van oktober een bezoek aan Turkije.

Na afloop van de wekelijkse ministerraad van vrijdag verklaarde Blok het belangrijk te vinden dat er weer ambassadeurs zijn. "We hebben veel met elkaar te bespreken", vertelde hij. De minister noemt veiligheid, terrorismebestrijding en onderlinge economische betrekkingen als voorbeelden.

"Er zijn ook onderwerpen waarover we discussies met elkaar hebben. Dat kan je nu ook weer op gelijkwaardige basis doen, omdat je weer allebei een ambassadeur hebt."

Turkije wil banden met Europese landen aanhalen

Turkije heeft de laatste tijd vaker aangegeven de banden met Europese landen weer aan te willen halen. Een van de motieven hiervoor is dat de relatie met de Verenigde Staten verder is verslechterd sinds president Donald Trump in het Witte Huis zit.

Turkije heeft ook weer de wens uitgesproken in de toekomst deel uit te maken van de Europese Unie.

