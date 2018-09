Rechter-commissaris: Jos B. mag geen contact met buitenwereld

Roethof zag de beperkingen graag opgeheven worden en noemt deze beslissing van de rechter-commissaris "heel vervelend".

De advocaat van B. stelde dat hij in de openbaarheid meer wil kunnen zeggen over de zaak rond de verdachte van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Verstappen in 1998. B. kwam donderdagavond terug uit Spanje, waar hij was opgepakt.

De 55-jarige verdachte werd eind augustus niet ver van Barcelona opgepakt na een tip van een getuige die de verdachte herkende. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat B. binnen 24 uur verhoord zal worden door de rechter-commissaris.

'Er ligt al zo veel op straat'

"Ik ga daar met name de beperkingen aan de orde stellen", zei Roethof op NPO Radio 1. "Omdat ik het bizar vind dat er al zo veel op straat ligt en de familie van alles over de zaak mag en kan zeggen in een zaak die zo oud is, en ik dat niet kan doen."

"Apart aan deze zaak is dat de rechter-commissaris heeft besloten om hem vast te houden, zonder dat er een verhoor van meneer is geweest. Dat mag wettelijk gezien, maar opvallend is het wel. Daarna zal de politie hem horen", aldus de advocaat.

B. is donderdag vanuit Spanje in Nederland aangekomen na een uitleveringsverzoek. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de jongen die tijdens een kamp op de Limburgse Brunssummerheide verdween.

B. kwam als verdachte in beeld door DNA-onderzoek

B. was in april als vermist opgegeven door zijn familie. De politie vermoedde dat hij in de Franse Vogezen was en dat hij voor langere tijd buiten beeld wilde blijven. De man kan goed in de natuur overleven en had bij zijn aanhouding ook diverse spullen als gedroogd voedsel bij zich. In Spanje leefde hij afwisselend in een tent en een opvanghuis.

Agenten kwamen B. op het spoor nadat in het kader van het onderzoek naar zijn vermissing kledingstukken op DNA onderzocht werden. Het genetisch materiaal dat daarop aangetroffen werd, kwam overeen met het DNA op de kleding van Verstappen.

De man werd kort na de vondst van het lichaam van het kind al staande gehouden in de buurt. Hij verklaarde dat hij een rondje aan het fietsen was. De marechaussee heeft zijn naam genoteerd en deze is al die tijd in het dossier blijven staan.

Verdachte kreeg eerder proeftijd voor ontucht

Eerder zou B. twee jaar proeftijd opgelegd hebben gekregen vanwege ontucht met twee tienjarige jongens in 1985. Hij zou zijn daden toen bekend hebben.

De zaak werd uiteindelijk geseponeerd. Dat zou betekenen dat de verdachte zijn proeftijd is doorgekomen, waardoor het dossier in het archief van het OM na een aantal jaar vernietigd moest worden.

