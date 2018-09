Advocaat start nieuwe noodprocedure tegen uitzetting Howick en Lili

Volgens een woordvoerster van de rechtbank ligt het verzoek nu ter beoordeling bij de rechter en de griffier. Het is nog niet bekend of er een zitting komt. Schüller weet ook nog steeds niet of de zaak schriftelijk of achter gesloten deuren wordt behandeld.

Hij onderneemt actie omdat het niet goed gaat met de moeder. "De kinderen zouden in Armenië tijdelijk van de moeder gescheiden zijn, maar nu blijkt dat het niet goed gaat met haar. Ze is op verzoek van voogdijinstelling Nidos onderzocht."

De arts concludeert dat de moeder moet worden opgenomen en in die tijd niet voor de kinderen kan zorgen. "De moeder is nu in afwachting van een plaats in de kliniek", aldus de raadsman.

Kinderbescherming ging uit van tijdelijke breuk met moeder

Dit is een belangrijk nieuw feit volgens Schüller "aangezien de Raad voor de Kinderbescherming uitging van, in het ergste geval, een korte tijdelijke breuk tussen moeder en de kinderen en eventueel de tijdelijke opname in een weeshuis. Maar dat gaat nu veel langer duren."

Volgens de advocaat komt dit bovenop andere ontwikkelingen waaruit steeds duidelijker blijkt wat de schade is voor de kinderen bij uitzetting en dat er nog veel te weinig is geregeld om die schade te beperken. "Professor Scherder heeft gesteld dat uitzetting zal leiden tot neurologische schade bij de kinderen", aldus Schüller.

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) blijft bij zijn eerdere besluit om de kinderen uit te laten zetten, liet hij vrijdagmiddag weten. Hij benadrukt dat hun asielverzoek in acht procedures is beoordeeld en dat er telkens geen sprake was rechtmatig verblijf. Over het moment van terugkeer doet hij geen uitspraken.

'Uitzetting druist in tegen internationale kinderverdragen'

De twee kinderen moeten uiterlijk zaterdag uit Nederland vertrekken. De advocaat vraagt om de voorlopige voorziening omdat het niet goed gaat met de moeder, die al eerder naar Armenië werd uitgezet.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer zei donderdag Harbers "heel fundamentele rechten van kinderen" schendt als hij de twee tieners naar Armenië stuurt. Zij spreken de taal niet, worden in een weeshuis geplaatst en kunnen niet naar school toe.

Lili (12) en Howick (13) wonen al jarenlang in Nederland. Ze spreken geen Armeens en zijn nooit eerder in het land geweest. In 2009 ontvingen ze al een afwijzing voor hun asielaanvraag, maar moeder Armina besloot daartegen te procederen in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te krijgen.

Vooral ChristenUnie worstelt met dreigende uitzetting

Vooral regeringspartij ChristenUnie worstelt met de naderende uitzetting van de tieners. De kleinste regeringspartij heeft zich net als D66 altijd hardgemaakt voor een ruimer Kinderpardon.

In de kabinetsonderhandelingen met coalitiegenoten VVD en CDA moesten zij hun standpunt over het terugsturen van kinderen naar het land van herkomst echter opgeven. De regeling bleef zoals deze was.

Onlangs bepaalde de Raad van State dat Lili en Howick teruggestuurd mogen worden naar Armenië, het land waar zij in 2008 met hun moeder vandaan kwamen.

De coalitiepartijen weigerden een debat in de Kamer

Een verzoek van DENK voor een debat over de uitzetting werd geblokkeerd door de vier coalitiepartijen. Zij stellen dat er in de Kamer niet wordt gedebatteerd over individuele zaken. De Kamer doet dat overigens wel, zoals het geval was bij de zaak met betrekking tot het proefverlof van Volkert van der Graaf.

SP, GroenLinks, PvdA, en PvdD steunden het verzoek van DENK wel. Er is veel verontwaardiging over het besluit, omdat de kinderen in Nederland geworteld zijn. Onder anderen prinses Laurentien bepleitte eerder deze week een oplossing voor de "onschuldige kinderen" te vinden.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!