Nabil B. dreigt opnieuw te stoppen als kroongetuige in zaken rond liquidaties

Volgens Stapert heeft justitie de deal met B. eerder naar buiten gebracht dan is afgesproken. "Er is besproken dat de deal niet naar buiten zou komen totdat het echte target van dit onderzoek (de mogelijke opdrachtgever Ridouan T., red.) zou zijn aangehouden", zegt de advocaat.

Desondanks is op 23 maart door justitie bekendgemaakt dat B. verklaringen had afgelegd. Amper een week later werd B.'s broer Reduan in zijn bedrijf in Amsterdam doodgeschoten.

De staat neemt volgens Stapert zijn verantwoordelijkheid niet, terwijl B. dat zelf wel gedaan heeft. In juni dreigde B. om dezelfde redenen ook al als kroongetuige te stoppen. Hij wil onder meer dat zijn familie beter beschermd wordt. Maar er is sindsdien volgens de advocaat niets verbeterd.

Vervolgd voor vergismoord in Utrecht

B. wordt zelf vervolgd voor betrokkenheid bij de vergismoord op Hakim Changachi in Utrecht in januari 2017. Hij meldde zich vorig jaar bij justitie omdat hij wroeging kreeg over de dood van de 31-jarige Changachi, met wiens familie hij goed bevriend was.

Ook werd hij naar eigen zeggen bedreigd door T., de man die hij beschuldigt van het opdracht geven tot de liquidatie. Het was in de 'groep' rondom de kroongetuige immers bekend dat hij een goede band met het slachtoffer van de vergismoord had.

B. zou als tussenpersoon hebben gehandeld door in opdracht van anderen een vluchtauto voor de schutters te regelen. Het daadwerkelijke doelwit was crimineel Khalid H., die in dezelfde flat in Utrecht als Changachi woonde.

Zaken worden apart behandeld

T. wilde volgens B. dat hij bij de familie Changachi iemand anders als opdrachtgever aan zou wijzen. Uit door de politie onderschepte PGP-berichten (versleutelde berichten die justitie heeft kunnen kraken, red.) blijkt dat B. zelf vermoord zou worden als hij dit niet zou doen. T. is door justitie aan meerdere liquidaties gelinkt en wordt internationaal gezocht.

De zaak over het doodschieten van de broer van B. wordt apart behandeld. Uit een eerdere zitting in juni is gebleken dat de man die na de schietpartij opgepakt is de liquidatie bekend heeft. Hij heeft niets gezegd over wie de opdracht heeft gegeven.