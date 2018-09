OM vraagt rechter motorclub No Surrender te verbieden

Het OM voert aan dat No Surrender deel uitmaakt van de zogeheten 'outlaw motorbendes'. Die zouden een bedreiging voor de openbare orde vormen, omdat ze hun gewelddadige imago gebruiken voor intimidatie en afpersing.

Daarnaast zouden leden van de motorbende tot in het bestuur betrokken zijn bij misdrijven als drugshandel en mishandeling. "De organisatie, structuur, uitstraling en hiërarchie van de club worden gebruikt om de criminele feiten te faciliteren en vergemakkelijken", schrijft het OM.

Er lopen strafzaken tegen verschillende No Surrender-leden, onder wie oprichter Klaas Otto, die uit motorclub Satudarah stapte en in 2013 zijn eigen motorclub begon. Tegen hem is een celstraf van tien jaar geëist wegens onder meer afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Eind volgende maand doet de rechter uitspraak in die zaak.

Ook kopstuk Henk Kuipers staat al voor de rechter

Een ander voormalig No Surrender-kopstuk, Henk Kuipers, zit sinds december in de cel op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie.

Op 17 september wordt de Emmenaar opnieuw in de rechtbank in Groningen verwacht, het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting. Wanneer de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk. Begin juli legde Kuipers zijn functie als 'world captain' neer. Sindsdien is hij geen lid van de motorclub meer.

Willem Holleeder was ook kortstondig lid van No Surrender.

Eerder dienden de aanklagers al verzoeken in om motorclubs als Bandidos, Satudarah, Hells Angels en Broederschap Catervarius te verbieden. Bij Satudarah en Catervarius is dat inmiddels het geval, Bandidos ging in beroep tegen het besluit. De procedure tegen Hells Angels loopt nog.