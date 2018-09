Weerbericht: Stevige wind met af en toe buien

In het noorden van het land komen vrijdag nog wel buien voor. Er waait een stevige wind, dus is het fris. In de middag is er op de Wadden kans dat het nog harder gaat waaien. 's Avonds is het vrijwel overal droog.

Komende nacht is het overwegend helder. Onder de heldere sterrenhemel koelt het flink af. De minima komen uit op 6 graden in het oosten tot 11 in de kustgebieden. In het noorden is kans op een bui.

Zaterdag blijft het bewolkt met een kans op een beetje regen, vooral in het noordwesten. In het zuidoosten is de bewolking dunner en kan er zelfs een waterig zonnetje doorbreken. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden.

Zondag wordt het weer mooier weer. Wel kan er in het noorden nog een buitje vallen, in het zuiden is de zon vaker te zien. Er staat weinig wind, dus de gevoelstemperatuur is aangenaam. Het wordt dan 20 tot 23 graden.

De dagen daarna blijft het weer wisselvallig en schommelen de temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Dat is een stuk warmer dan de gebruikelijke temperaturen in deze tijd van het jaar.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 22°C 10°C ZW 4 Maandag 20°C 14°C W 4 Dinsdag 21°C 13°C ZW 4 Woensdag 22°C 14°C ZW 3 Donderdag 20°C 12°C N 2