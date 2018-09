Man neergestoken in supermarkt Vlaardingen na ruzie over voordringen

De verdachte, een man, is donderdag 53 jaar geworden en vierde dit in zijn woning in Vlaardingen toen de agenten hem arresteerden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Het mes is volgens de agenten in beslag genomen.

De politie heeft camerabeelden en sporen veiliggesteld.

