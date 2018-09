Man langer vast voor mogelijke betrokkenheid bij doodsteken vrouw (20) Emmen

De man wordt verdacht van moord of doodslag, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. "Het onderzoek is nog in volle gang."

Agenten kregen maandag rond 5.30 uur een melding binnen over een steekincident in de Hoofdstraat in het centrum van Emmen. De vrouw werd zwaargewond aangetroffen en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De politie heeft nog niets gezegd over de relatie tussen het slachtoffer en de dader. Volgens Dagblad van het Noorden is de opgepakte verdachte een Italiaanse student die net als het slachtoffer aan de hogeschool NHL Stenden in Emmen studeerde.

Beiden zouden volgens de krant in het studentenpand aan de Hoofdstraat hebben gewoond. Dit kan het OM desgevraagd niet bevestigen aan NU.nl.