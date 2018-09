Droogte in Nederland neemt af door recente regenbuien

Een verbetering in de droogtesituatie is waarneembaar, ondanks een aanhoudend hoog landelijk gemiddeld neerslagtekort en lage afvoeren van Rijn en Maas. Het neerslagtekort is afgelopen week niet gestegen, aldus Rijkswaterstaat.

In het zuiden, midden en oosten van het land is het watertekort nog wel erg groot. De hoosbuien die eerder deze week in het westen van het land vielen zijn grotendeels voorbijgegaan aan de hoge zandgronden. De zandgronden waren al de droogste gebieden van het land.

Neerslag niet voldoende voor direct herstel grondwaterstand

De regenbuien hebben nog niet geholpen tegen de zeer lage grondwaterstand. Op de plekken waar de afgelopen periode neerslag is gevallen, heeft dat het herstel van vocht in de bovenste bodemlaag bevorderd. Het is echter niet voldoende voor een direct herstel van de grondwaterstand.

Ook hadden de buien geen effect op de afvoer van de grote rivieren. Die blijft de komende weken erg laag, waardoor de scheepvaart nog veel hinder ondervindt. De afvoer van de Rijn en de Maas is lager dan normaal voor deze tijd van het jaar, maar afgelopen week wel stabiel gebleven.

Sproeiverboden worden langzamerhand overal opgeheven. Op de zeer droge Veluwe blijft het voorlopig nog verboden om water uit de beken te gebruiken. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de kwaliteit van het zwemwater ondanks de dalende watertemperatuur op veel plekken nog slecht is.

