Door stiefvader besteld dodelijk middel in lichaam Joëlle Tromp gevonden

Die informatie is naar voren gekomen in een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. De stiefvader heeft het middel in China besteld.

Het lijkt er volgens het Openbaar Ministerie (OM) op dat Den H. en de moeder van Tromp, Linda H., Joëlle hebben gedwongen het euthanasiemiddel te nemen. Zo wilden ze het op zelfmoord laten lijken.

De politie ging er na haar dood vanuit dat ze zelfmoord had gepleegd, maar in 2016 deed het coldcaseteam van de politie Rotterdam opnieuw onderzoek. Aanleiding was de zelfmoord van de zus van Tromp in dat jaar, Thirza.

H. zit momenteel vast sinds de arrestatie begin dit jaar. Haar partner Den H. is al enige tijd op vrije voeten, maar het OM vindt dat hij weer terug de gevangenis in moet. "In eerste instantie werd gedacht dat Den H. werd gebruikt door moeder, maar zijn rol blijkt nu groter dan aanvankelijk gedacht."

De rechtbank oordeelde echter dat Den H. niet terug de cel in hoeft. Wel moet hij tijdens de volgende zitting aanwezig zijn. Donderdag was hij er niet, omdat het volgens zijn advocaat voor hem lastig is om de twee uur durende reis naar Rotterdam te maken.

Onderzoek naar andere zelfdoden in omgeving H.

Op de achtergrond wordt er ook nog onderzoek gedaan naar de eventuele betrokkenheid van H. bij de dood van andere personen. Ook zij pleegden zelfmoord en stonden onder de zorg van de vrouw, of dicht bij haar. Het gaat om drie gevallen.

De officier van justitie benadrukte dat hier nog geen bewijs voor gevonden is en dat de vrouw hier daarom ook (nog) niet voor vervolgd wordt.

H. werkte voor omstreden zorgcentrum

H. was medewerker van de zorginstelling Jedidja in Meerkerk, een christelijk therapeutisch zorgcentrum met een zeer bedenkelijke reputatie.

Zo werd de eigenaar van die instelling, Aaldert van E., in 2016 veroordeeld voor het misbruiken van zeker vier patiënten van Jedidja. Zes vrouwen hadden hem hier van beschuldigd. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.

In februari van dit jaar hoorde hij anderhalf jaar cel eisen, omdat hij ook Thirza - die eveneens in Meerkerk was opgenomen - seksueel misbruikt zou hebben.

De rechtbank zei donderdag een beslissing te nemen over het wel of niet opheffen van de voorlopige hechtenis van H. Haar partner Den H. zit niet vast. Zijn hechtenis is geschorst.

