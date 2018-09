Weerbericht: Veel bewolking en regen, later op donderdag opklaringen

Het is donderdagochtend vrijwel overal bewolkt en er vallen van tijd tot tijd stevige buien. Die buien kunnen bovendien gepaard gaan met onweer. Vooral het oosten van het land kan te maken krijgen met onweersbuien.

Ook tijdens een groot deel van de middag blijft er kans op regenbuien. Pas later in de middag gaat het vanuit het westen van het land opklaren. Dan is er zo af en toe ook meer ruimte voor de zon. In het oosten van het land zal het richting het begin van de avond pas opklaren.

De wind komt donderdag vanuit verschillende richtingen en laat zich in de ochtend niet erg gelden. Later op de dag kan de wind op sommige plaatsen wel aantrekken. Met 20 graden is de temperatuur donderdag normaal voor de tijd van het jaar.

Vrijdag trekt de wind verder aan en is het wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan met 16 graden flink koeler.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 18°C 10°C ZW 4 Zondag 21°C 12°C ZW 4 Maandag 19°C 14°C W 4 Dinsdag 22°C 14°C ZW 4 Woensdag 25°C 14°C ZW 3