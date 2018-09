Amsterdamse criminelen opgepakt voor liquidatie in Spanje

Een man van 28 is in Spanje opgepakt, een andere 23-jarige man zat al vast in Nederland en is in zijn cel formeel gearresteerd. Het Parool weet te melden dat het gaat om Abdelhamid A. (28) en Hicham M. (23).

M. is een bekende uit het criminele circuit. Hij staat terecht voor zijn rol bij de moord op Eaneas Lomp (Krommenie, 2015), de liquidatie van Chahid Yakhlaf (Kerkdriel, 2015) en de liquidatiepoging op Nourdine A. (Amsterdam, 2016). Ook A. wordt in verband gebracht met liquidaties, maar is hiervoor niet veroordeeld.

Volgens de Spaanse politie, die ook een 36-jarige man uit Noorwegen heeft opgepakt voor de liquidatie, hebben A. en M. het slachtoffer van achteren benaderd en het vuur geopend. De 46-jarige Colombiaan werd door zeven kogels getroffen en overleed. Zijn partner, die naast hem liep, raakte zwaargewond.

De Spaanse politie pakt de Amsterdamse verdachten op voor moord, poging tot moord, illegaal wapenbezit, drugssmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Een conflict over drugs wordt gezien als aanleiding voor de schietpartij.

Huiszoekingen langs Costa del Sol uitgevoerd

De Spaanse politie heeft gedurende het onderzoek vijf huiszoekingen langs de Costa del Sol uitgevoerd. Hierbij zijn drie pistolen met munitie, 1,5 kilo speed, 1 kilo hasj en een hennepkwekerij in beslag genomen.

Bij de liquidatie is een dure vluchtauto gebruikt die eerder was gestolen in Marbella. Binnen enkele uren na de moord is deze in brand gestoken.