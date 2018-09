Geen nieuwe aangiftes gedaan tegen Jos B.

"Voor zover bij mij bekend is dat niet gebeurd", zegt een woordvoerder van het OM tegen NU.nl.

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. De elfjarige jongen uit Heibloem raakte tijdens een zomerkamp in 1998 korte tijd vermist en werd later dood teruggevonden.

Jarenlang kon de zaak niet worden opgelost, ook niet nadat een DNA-verwantschapsonderzoek werd gestart. B. werd daarvoor ook opgeroepen, maar gaf daar nooit gehoor aan.

B. leefde maanden bij commune in Spanje

B. was sinds februari vermist nadat hij een paar weken de Vogezen in Frankrijk in zou trekken. Er bleek een DNA-match te zijn met spullen van B. en DNA dat op de kleren van Nicky was gevonden, waarna B. werd aangemerkt als hoofdverdachte in de zaak.

Omdat B. al maanden spoorloos was maakte de politie eind augustus bekend dat het op zoek was naar B.. Na een paar dagen werd hij gevonden bij een commune in Spanje. Daar bleek hij al een paar maanden te leven.

B. komt deze week aan in Nederland

De advocaat van B. heeft aan meerdere media gemeld dat B. donderdagochtend in Nederland aankomt. Op welke luchthaven hij landt is niet bekend. Na zijn aankomst in Nederland zal B. opnieuw worden aangehouden.

B. was jarenlang actief bij meerdere scoutingverenigingen in Nederland. Ook werkte hij op een kinderopvang en peuterspeelzaal.