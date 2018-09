Verf met giftig Chroom-6 is 'frequent' gebruikt op vastgoed overheid

Chroom-6 gebruikt op overheidsgebouwen

Eerder bleek al dat de giftige verf is gebruikt bij werkplaatsen van Defensie

Defensie bood excuses en schadevergoeding aan slachtoffers aan

Op treinen van de NS werd Chroom-6 ook aangetroffen

Het ministerie startte een onderzoek naar het gebruik van Chroom-6 in gebouwen van Defensie nadat het in november 2017 Chroom-6 aantrof op gebouwen van voormalig vliegbasis Soesterberg.

Eerder werd al bekend dat verf die Chroom-6 bevat is gebruikt in gevangenissen en op treinen is gespoten.

Het kabinet heeft personeel ingelicht dat mogelijk gevaar loopt.

Chroom-6 voorkomt roestvorming

Chroom-6 wordt gebruikt in verf om roestvorming tegen te gaan. Chroom-6 vormt niet direct een risico voor de gezondheid, pas als de verflaag wordt bewerkt, door bijvoorbeeld schuren of verhitten, kan het schadelijk zijn.

Het kan dan allergische reactie veroorzaken, maar ook neusbloedingen, maagzweren en zelfs lever- en nierschade of longkanker.

Ook bij de Rijksrederij, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf is Chroom-6 gevonden, melden de verantwoordelijke ministers. Het ministerie van Landbouw onderzoekt het nog.

Defensie bood eerder schadevergoeding aan

De Dienst Justitiële Inrichtingen, die al eerder bekendmaakte dat de stof ook in gevangenissen is gebruikt, brengt nog in kaart waar dat precies het geval is. Tot het zover is, ligt het onderhoudswerk aan mogelijk met giftige verf beschilderd hout stil. Ook de andere diensten wachten onderzoek af voordat ze onderhoud plegen.

NS en Prorail, die al eerder ook op Chroom-6 stuitten, houden er bij al het onderhoudswerk rekening mee dat er Chroom-6 kan vrijkomen. Daarom ''hanteren ze verscherpte voorschriften'', schrijven minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) mede namens hun collega's aan de Tweede Kamer.

Defensie zag zich eerder gedwongen slachtoffers onder het personeel een schadevergoeding en excuses aan te bieden. De slachtoffers werkten op werkplaatsen van Defensie met de giftige verf.

