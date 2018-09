Aantal slachtoffers van moord en doodslag flink gestegen in 2017

Het aantal mannelijke slachtoffers van moord of doodslag is vorig jaar flink gestegen, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 ging het om 112 slachtoffers tegenover 76 in het jaar daarvoor.

Ook onder de vrouwen steeg het aantal slachtoffers met veertien naar 46 in totaal. In alle leeftijdscategorieën is het aantal slachtoffers toegenomen volgens het CBS. "Maar procentueel het meest onder slachtoffers van tien tot twintig jaar oud."

Van het totale aantal slachtoffers waren er 26 niet woonachtig in Nederland. Ook dat aantal is gestegen; in 2016 ging het nog om 14 slachtoffers die niet in Nederland woonden.

In veel gevallen is de dader een bekende

De politie had vorig jaar in negen van de tien gevallen een verdachte of dader in beeld voor het doden van de vrouwen. In 39 procent van de gevallen was de vermoedelijke dader de partner of de ex van het slachtoffer.

In slechts 7 procent van de gevallen was er geen connectie tussen de dader en het vrouwelijke slachtoffer te vinden, meldt het CBS.

Mannen vaker in 'criminele sfeer' gedood

"Bij drie kwart van de 112 mannen die in 2017 gedood werden, was een verdachte in beeld", aldus het CBS. Hierbij ging het in een op de vijf gevallen om een 'collega' uit het criminele milieu. In 15 procent van de gevallen kon er geen connectie tussen het slachtoffer en de dader gevonden worden.

"Bij 12 van de 29 mannelijke slachtoffers waar geen dader in beeld was, kon wel worden afgeleid dat het om een afrekening in het criminele circuit ging. Als we deze optellen bij de 21 slachtoffers die vermoedelijk werden gedood door een andere crimineel, waren uiteindelijk 33 mannen (29 procent) slachtoffer in de criminele sfeer."

Dat is een stijging in vergelijking met 2016, toen het nog om een percentage van 27 ging.

Minder slachtoffers in hoofdstad, juist stijging in Rotterdam

Het aantal mensen dat in Amsterdam gedood is, is van 24 naar 16 gedaald. In Rotterdam is het juist flink gestegen van 8 naar 14 slachtoffers.

In de periode van 2013 tot 2017 lag het aantal slachtoffers van moord en doodslag in Amsterdam op gemiddeld 2,3 per 100.000 inwoners. In Rotterdam gaat het hier om 1,9 per 100.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is 0,8.

