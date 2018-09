Advocaat: 'Justitie negeert medische toestand verdachte die van flat sprong'

Azzedine A. raakte ernstig gewond bij die val. Hij zit in een rolstoel en kan zijn been niet bewegen. Volgens A. steekt er "een stuk bot" uit zijn been.

Na de vorige zitting in Breda in juni besloot de rechtbank dat A. opnieuw door een arts moest worden gezien. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

''Onbegrijpelijk", zei zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers tijdens de zitting woensdag. ''Als blijkt dat hij blijvende schade heeft opgelopen hierdoor, is de Staat aansprakelijk."

A. en Anel B. (beiden 27 jaar oud) werden begin dit jaar gearresteerd nadat ze de flat van een 25-jarige Bredanaar in waren gevlucht . Daarbij zouden ze van het balkon op drie hoog zijn gesprongen of gevallen. Ze raakten zwaargewond.

Na de arrestatie vond de politie het lijk van de bewoner met twee kogelgaten in het hoofd. De verdachten ontkennen betrokken te zijn bij de dood. Het 25-jarige slachtoffer was overigens zelf ook verdachte in verschillende strafzaken.

A. en B. wilden naar eigen zeggen de gestolen auto terugbrengen naar het slachtoffer

Volgens A. en B. zagen ze iemand in de auto van het slachtoffer rijden toen ze zelf aan het inbreken waren. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen naar het slachtoffer. In de auto bekeken ze de vuurwapens in de tas van de Bredanaar en zo kwam hun DNA op het pistool en de revolver.

De politie vond de tas met wapens in de auto na de vondst van het lichaam. De officier van justitie noemt de verklaringen van de mannen "niet-verifieerbaar" en "leugenachtig".

A. was niet aanwezig tijdens de zitting. Volgens Kuijpers heeft hij te veel pijn aan zijn been en was er geen rolstoel voor hem beschikbaar.

B. was wel in de rechtbank. Ook hij heeft naar eigen zeggen nog altijd last van de val - ondanks dat die deels werd gebroken omdat hij op A. terechtkwam - en wil graag behandeling. Op de medische afdeling van de gevangenis wordt hij volgens hem niet serieus genomen.

