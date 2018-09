Hevige regenval veroorzaakt veel wateroverlast in kustprovincies

Rijkswaterstaat sloot de snelweg ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein rond 11.00 uur af. Het wegdek stond blank, zodat het verkeer niet meer verder kon rijden.

Na twee uur hadden weginspecteurs het water grotendeels weggezogen. De rijbanen werden rond rond 13.15 uur weer vrijgegeven.

De ANWB heeft een waarschuwing afgegeven vanwege de hevige regenval. Het gebeurt niet heel vaak dat de ANWB hiertoe besluit, aldus een zegsvrouw. De waarschuwing blijft de komende uren nog van kracht.

"We zien dat als er heel hevige buien overtrekken, zoals nu, er lokale overlast kan ontstaan, omdat het water niet weg kan. We proberen dat water weg te pompen", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NU.nl weten. "Je kan daar vooraf weinig aan doen; het is altijd afwachten hoeveel regen er waar valt."

KNMI geeft code geel af voor drie provincies

Het KNMI gaf woensdagochtend code geel af voor drie provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. De waarschuwing was in eerste instantie alleen in de ochtenduren van kracht, maar werd rond het middaguur tot 14.00 uur verlengd.

Op diverse plaatsen in de provincie Utrecht veroorzaakte de regen ernstige overlast. Bij de brandweer kwamen vele tientallen meldingen binnen van huizen die met wateroverlast kampten.

Oefenduel Ajax en training van Feyenoord stilgelegd

Niet alleen het verkeer had last van de wolkbreuk. Ook diverse voetbalevenementen moesten worden stilgelegd vanwege wateroverlast. In Amsterdam werd een besloten oefenduel tussen Ajax en Utrecht gestaakt; door de regen kon niet worden verder gespeeld.

Feyenoord moest rond het middaguur een training stoppen in het nieuwe complex 1908 in Rotterdam. Trainer Giovanni van Bronckhorst zag zich vanwege de wolkbreuk genoodzaakt de spelers naar huis te sturen, meldt ​RTV Rijnmond.

Diverse straten en stations staan blank

Op station Amersfoort-Schothorst staat de stationstunnel onder water. Volgens spoorbeheerder Prorail stond er "een halve meter" water in de hal. Hierdoor gingen reizigers over het spoor lopen. Daarom reden de treinen iets langzamer en voorzichtiger langs Schothorst dan normaal.

In onder meer Alphen aan den Rijn, Woerden, Soest en Gouda staan straten blank. Ook sloeg op verschillende plekken de bliksem in.

Rijkswaterstaat verwacht woensdagmiddag vergelijkbare overlast. Vooral het zuiden van het land kan dan hagel en zware buien verwachten. Net als woensdagochtend trekken die buien langzaam over, waardoor de hoeveelheid neerslag hoog zal zijn.

In een brandweerkazerne in de Zuid-Hollandse plaats Aarlanderveen brak brand uit, nadat het dak werd geraakt door een blikseminslag. De brand was snel gedoofd.

Het betrof een onbemand station. ''Maar leden van de vrijwillige brandweer en collega's uit omringende dorpen waren snel ter plaatse", aldus een woordvoerder.

Op station Amersfoort-Schothorst staat een tunnel blank door de aanhoudende neerslag. (foto: Charlotte Melkert)

Woensdagochtend viel evenveel regen als normaal in maand

Volgens Weeronline is woensdagochtend boven Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland tussen de 20 en 40 millimeter regen gevallen. Woerden spande de kroon; daar viel 78 millimeter, de hoeveelheid die normaal in heel de maand september valt.

De weerdienst waarschuwt dat de neerslagsom in de middag nog verder zal oplopen. Ook in het zuiden van het land worden dan hevige onweersbuien verwacht.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!