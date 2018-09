Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol

De vluchten zijn tijdelijk toegestaan vanwege de verbouwing van de verkeerstoren op Schiphol. Dat duurt negen maanden. Gedurende die periode heeft de Luchtverkeersleiding Nederland een vrijstelling om de Aalsmeerbaan te gebruiken.

Aalsmeer vindt dat onacceptabel. "De leefbaarheid staat al zwaar onder druk. Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste bastion van rust. Met deze ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval 's nachts van vliegtuiglawaai verstoken zijn", schrijft de gemeente.

De gemeente zegt veel emotionele brieven over het besluit te krijgen van burgers. Aalsmeer wil dat het ministerie de Luchtverkeersleiding Nederland opdracht geeft de Aalsmeerbaan zo minimaal mogelijk te gebruiken.

Noodtoren wordt alleen bij slecht weer gebruikt

Volgens LVNL wordt de baan 's nachts alleen ingezet bij uitzondering, als het bijvoorbeeld slecht weer is. Het gaat naar schatting van LVNL om twee tot vier nachten in de komende negen maanden.

De vrijstelling voor het verbod op nachtvluchten op de Aalsmeerbaan is noodzakelijk, omdat de verkeerstoren op Schiphol 's nachts wordt verbouwd en het vliegverkeer dan vanuit de noodtoren wordt afgehandeld. Deze noodtoren heeft fysieke beperkingen als het gaat om zichtbaarheid van banen. Daarom moet de Aalsmeerbaan incidenteel gebruikt worden.

Volgens Aalsmeer wordt de baan sowieso al te veel gebruikt. "De afgelopen jaren is het gebruik van de Aalsmeerbaan sterk gestegen tot 101.028 vluchten in 2017", staat in de brief te lezen.

Gemeenten klaagden al eerder over nachtelijk vliegverkeer

Aalsmeer trok, samen met dertien andere omliggende gemeenten, eerder aan de bel over de overlast van het nachtelijk vliegverkeer. Het aantal toegestane nachtvluchten was in 2013 bijgesteld naar 29.000, maar het is de afgelopen jaren weer toegenomen tot boven de 32.000.

Minister Cora van Nieuwenhuizen stelde toen dat er nog een discussie gaande is over het maximumaantal nachtvluchten (29.000 of 32.000) in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Hierin worden ontwikkelingen over Schiphol en omgeving door overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties besproken.

Lelystad neemt voorlopig geen extra vluchten over

Een andere belofte die de overheid en Schiphol voorlopig niet nakomen om de druk op Schiphol te verlagen, is het verplaatsen van zeker tienduizend vakantievluchten per jaar naar Lelystad Airport. Dit proces is ook vertraagd door klachten van omwonenden over de dreigende geluidshinder.

Ook van de eerder in de Omgevingsraad toegezegde 'geluidsarme startprocedures' is niets terechtgekomen, constateren bewonersorganisaties. Daarnaast zou de overheid de beloofde controles op de geluidshinder niet goed uitvoeren en zijn er geen duidelijke regels om overtreders te straffen.

