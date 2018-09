Voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Hilversum door blikseminslag

Niet alleen is het treinverkeer gestremd, maar ook de spoorbomen bij station Sportpark werken niet meer.

De blikseminslag vond rond 8.30 uur plaats. Het was op dat moment erg druk vanwege de spits. Volgens regionale omroep NH is het een "chaos" in de hal van station Hilversum.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat blikseminslagen "heel verraderlijk kunnen zijn. We gaan kijken wat de schade is. Het is nu nog niet te zeggen hoelang het duurt voordat de problemen zijn opgelost."

Reizigers moeten actuele reisinformatie in de gaten houden

NS en ProRail raden reizigers aan vooral de actuele reisinformatie in de gaten te houden. Reizigers van Utrecht naar Hilversum kunnen omrijden via Amersfoort. Dit levert wel zeker een half uur extra reistijd op.

Het KNMI had voor de provincies Zuid- en Noord-Holland en Utrecht code geel afgegeven vanwege de hevige onweersbuien.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!