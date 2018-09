Weerbericht: Enkele flinke buien en opnieuw zomerse temperaturen

In de nacht daalde het kwik naar zo'n 15 graden. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en veel neerslag in korte tijd, en zijn het hevigst in het zuidoosten. Het KNMI waarschuwt met code geel voor mogelijke wateroverlast en onveilige situaties in het verkeer.

Op veel plaatsen is er ook ruimte voor de zon. Er waait een zwakke noordoosten- tot oostenwind.

Donderdag is het koeler met 18 tot 20 graden, in het uiterste oosten kan het nog wat warmer worden. De neerslag trekt dan oostwaarts weg, maar later in de middag bereiken nieuwe buien het westen van het land.

Ook vrijdag vallen er enkele buien bij 16 tot 19 graden en is het wisselend bewolkt. In het weekend zien we vrijwel hetzelfde weerbeeld. Vanaf maandag lopen de temperaturen weer iets op.