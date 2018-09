Drie maanden cel voor dreiging met messen op schoolplein Alphen aan den Rijn

Hiervan is een groot deel voorwaardelijk, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft maar onder behandeling kan blijven. De rechter vindt het belangrijker dat de man wordt behandeld.

De man werd op 6 maart gesignaleerd op het schoolplein en was verward. Hij werd door enkele leerlingen van het schoolplein gejaagd en kon even later worden aangehouden. Er vielen geen gewonden.

De man is een bekende van de politie en zat al in een hulpverleningstraject. Hij woonde in de buurt van de school in een project voor begeleid wonen. Er waren al langer problemen tussen bewoners en leerlingen van de school.