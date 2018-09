Errol J. gezocht voor moord op crimineel Pronk in Delft

De man is sinds de schietpartij op 7 augustus spoorloos, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De politie had de vermoedelijke schutter al vrij snel in beeld na de schietpartij.

De politie baseert zich op camerabeelden en op getuigenverklaringen. De verdachte was voor de schietpartij in het koffiehuis en is daarna weggereden op een matzwarte Harley Davidson. Volgens de politie droeg J. een hesje van de motorclub Hells Angels.

Daarna is de man nog gezien op de motor in Delft en toen hij in die plaats zijn hond uitliet. Sindsdien ontbreekt ieder spoor en is ook zijn motor niet meer gezien.

J. is dinsdag op de opsporingslijst gezet na een reconstructie in het regionale opsporingsprogramma Team West. De man komt ook op de internationale opsporingslijst.

Pronk doodgeschoten bij een koffiehuis

De zestigjarige Pronk, die bekendstond in het criminele milieu, werd rond het middaguur doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft.

Begin augustus werd een 28-jarige Delftenaar opgepakt voor betrokkenheid bij Pronks dood. Hij werd enkele dagen later vrijgelaten. Volgens het OM gedroeg de man zich opvallend in de buurt van de plaats delict, maar is er geen enkele aanwijzing om hem langer als verdachte te zien.

Pronk werd in 1991 veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een orchideeënkweker uit Rijswijk. Het motief hierachter is nooit duidelijk geworden. Hij ontsnapte twee keer met geweld uit een gevangenis. Daarbij werd bewakingspersoneel gegijzeld.

