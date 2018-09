OM eist vier jaar tegen invalleraar wegens ontucht en bezit kinderporno

De verdachte, Julio V., maakte jarenlang ook duizenden foto's van zijn leerlingen op school en in zijn straat. Hij werkte de afgelopen 2,5 jaar als invaller op 25 basisscholen.

De onderwijzer liep eind 2017 tegen de lamp toen een destijds zevenjarige leerlinge van een school in Gouda tegen haar ouders vertelde dat hij haar meerdere keren had betast in haar onderbroek.

Onderzoek van de politie wees daarna uit dat de man op zijn gegevensdragers 174.000 foto's en filmpjes had staan van soms ernstige kinderporno met zeer jonge kinderen. Ook zijn neefje werd op afbeeldingen herkend. Hij misbruikte het jongetje meerdere keren, tussen 2013 en 2017.

V. schaamt zich en heeft spijt

V. bekende deze aanklachten dinsdag voor de rechtbank in Den Haag. Hij zei zich diep te schamen en spijt te hebben, af en toe hevig huilend.

Hij was blij dat hij was opgepakt, er nu over kan praten en in behandeling gaat. Hij sprak van een dubbelleven waar hij niet meer uitkwam. "Ik ben ziek, ik weet dat."

Man ontkent betasten van meisje in Gouda

De man sprak tegen dat hij het meisje in Gouda had betast, maar de aanklager vond dit wel degelijk overtuigend bewezen. V. ontkende bovendien stellig dat hij op scholen ooit andere leerlingen had betast.

De rechtbank voelde hem hierover langdurig aan de tand, maar de verdachte zei dat het bleef bij het maken van foto's van leerlingen, veelal ongemerkt van hun billen. Zeker één keer stuurde hij een jongen een foto van zijn penis. Hij gaf toe dat hij op internet contact had met andere pedofielen, maar ontkende dat hij zelf afbeeldingen verspreidde.

Om te voorkomen dat V. na zijn straf opnieuw de fout in gaat, eiste de officier van justitie een proeftijd van vijf jaar. Ook wil ze dat hij zich verplicht laat behandelen en een beroepsverbod opgelegd krijgt.

Uitspraak op 18 september.

