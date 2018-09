Minderjarige meldt zich voor met luchtbuks beschieten van kleuter

De verdachte heeft zich maandagavond met zijn ouders gemeld op het politiebureau in Hoorn, aldus de politie dinsdag. De rol van de verdachte, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, wordt onderzocht. Voorlopig doet de politie geen verdere mededelingen over de zaak.

Het slachtoffer speelde zondag met vrienden op de Inlaagdijk in Zwaag. Daar kreeg hij plotseling pijn in zijn borst en problemen met ademhalen. Toen hij met zijn moeder naar het ziekenhuis ging, bleek een luchtbukskogel in zijn lichaam te zitten.

Het kind had onder andere een klaplong opgelopen. Zijn toestand was zondagmiddag stabiel. De jongen moest vanwege zijn verwondingen in het ziekenhuis overnachten.

Omdat niet duidelijk was wie in de omgeving van de Inlaagdijk met een luchtbuks had geschoten, werd direct een politieonderzoek gestart.

