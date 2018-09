'Moeder Howick en Lili vestigt hoop nog op Tweede Kamer'

Eerder meldden media dat zij zich zou hebben neergelegd bij het oordeel van de Raad van State. Maar dit is geenszins het geval, stellen Nidos en de raadsvrouw met klem. "Ze blijft hopen op een oplossing van de Tweede Kamer of de staatssecretaris."

Het is niet duidelijk of de kinderen naar een weeshuis moeten of dat zij bij de moeder gaan wonen.

De Raad van State besloot vorige maand dat de asielaanvraag van de moeder en de kinderen terecht afgewezen is. Howick en Lili kwamen in mei 2008 naar Nederland. Ze groeiden hier op en spreken geen Armeens.

Volgens de overheid hebben zowel de moeder als de kinderen geen recht op een verblijfsvergunning in Nederland, omdat Armenië een veilig land zou zijn.

Dreigende uitzetting leidt tot heftige reacties

De dreigende uitzetting leidde tot veel maatschappelijke woede en verontwaardiging. Onder anderen prinses Laurentien sprak zich uit over de zaak. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, kan de uitzetting van de kinderen voorkomen, maar volgens hem "ligt het niet voor de hand" dat hij tot een ander oordeel komt.

De broer en zus lieten eerder in gesprek met het NOS Jeugdjournaal weten "heel erg verdrietig en boos" te zijn. Ook sprak Howick van een "angstaanjagende periode". "We spreken de taal niet, we hebben er geen familie en vrienden", aldus de dertienjarige jongen.

​Defence for Children organiseert een protest

Defence for Children organiseert een demonstratie voor Lili en Howick. De organisatie wil hiermee "een krachtig signaal" naar Harbers sturen. Daarnaast is de bijeenkomst bedoeld om de kinderen een hart onder de riem te steken.

De demonstratie is aanstaande donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur op de Lange Vijverberg in Den Haag. Om 13.00 uur wordt een petitie aan drie bereid gevonden politici aangeboden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!