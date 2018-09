Politie roept tieners op helemaal te stoppen met sexting

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid heeft een bericht hierover in het AD bevestigd.

Gemiddeld melden zich nu elke dag minstens drie jongeren die het slachtoffer zijn geworden van enige vorm van chantage na sexting, oftewel het uitwisselen van naaktfoto’s via smartphones. Dat aantal was nog niet eerder zo hoog.

De politie gaf jongeren in het verleden het advies om alleen 'anonieme' naaktfoto's te delen, dus afbeeldingen waarop de afzender niet te herkennen is, maar in de praktijk blijkt dit advies niet voldoende te zijn.

Ook op anonieme foto's zijn tieners herkenbaar

Daders dreigen bijvoorbeeld dat de anonieme foto's toch herkenbaar zijn vanwege moedervlekken, tatoeages of andere kenmerkende lichaamseigenschappen die bijvoorbeeld ook op foto's op Facebook te zien zijn.

Chanteurs dreigen de naaktfoto's openbaar te maken als het slachtoffer niet op bepaalde eisen ingaat. Dat kan om het betalen van geld gaan, maar ook om het sturen van meer expliciete foto's of het verrichten van seksuele handelingen.

Slachtoffers krijgen met psychische problemen te maken

De politie waarschuwt dat slachtoffers van sexting naderhand veel psychische problemen kunnen krijgen. Sommige slachtoffers overwegen zelfs zelfmoord. Ook onderschatten veel tieners de consequenties van het versturen van naaktfoto's.

Volgens de politie verzenden veel tieners de foto's in een opwelling. Ook worden naaktfoto's na een ruzie of als een relatie verbroken is uit wraak regelmatig naar anderen doorgestuurd. Wie een naaktfoto van een minderjarige verspreidt, kan voor distributie van kinderporno vervolgd worden.

De politie is in Katwijk een voorlichtingspilot begonnen om leerlingen op scholen beter te informeren over de risico's en gevolgen van sexting. Als dat aanslaat, wordt het project eerst regionaal en dan landelijk uitgerold.

