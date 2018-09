Politie had Jawed S. kort voor aanslag op Amsterdam Centraal in het vizier

Zogenoemde 'spotters', speciale agenten van de politie op het Centraal Station, zagen hem vrijdag rondlopen en vonden al dat hij apart gedrag vertoonde. "Hij liep doelloos rond. Keek niet gewoon zoals mensen die hun weg zoeken", vertelde de Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg maandagavond in het actualiteitenprogramma Pauw

De negentienjarige Jawed S. was drie kwartier op het Centraal Station, voordat hij twee Amerikanen neerstak. Agenten schoten hem vlak daarna neer.

S. had volgens Aaldersberg twee "echt grote messen" bij zich, waarmee hij op weg was om meer slachtoffers te maken. De hoofdcommissaris is trots op de agenten die de verdachte neerschoten. "Ze hebben veel mensen gered."

'Aalbersberg mocht niet over verhoor verdachte praten'

De Bond van Wetsovertreders (BWO) is boos op Aalbersberg vanwege zijn optreden bij Pauw.

"Aalbersberg mocht dit niet vertellen, omdat de verdachte in volledige beperking zit, hij mocht niet eens in het programma zitten over deze zaak", stelt de BWO in een verklaring. De hoofdcommissaris is zijn boekje volgens de bond volledig te buiten gegaan.

De BWO wil dinsdag opheldering over het interview van het Openbaar Ministerie (OM).

S. pleegde aanslag vanwege beledigingen islam

S. vindt dat "de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah veelvuldig worden beledigd" in Nederland, maakte het OM eerder op maandagavond bekend. De verdachte had het tijdens de verhoren over onder anderen PVV'er Geert Wilders.

Wilders reageert op Twitter dat "moslimterroristen onze manier van leven en onze vrijheden haten". "Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S."

De omstreden cartoonwedstrijd van Wilders is niet ter sprake gekomen tijdens de verhoren.

Geen aanwijzingen dat S. hulp kreeg bij aanslag

De rechter-commissaris bepaalde maandagmiddag dat er voldoende bewijzen zijn om S. langer vast te houden. Hij blijft nog zeker veertien dagen in voorarrest.

Er is geen enkele aanwijzing dat hij bij de aanslag hulp heeft gekregen, aldus het OM. S. wordt nog psychologisch en psychiatrisch onderzocht. Zondag meldde de Duitse politie dat de Afghaan niet als moslimextremist bekendstaat.

De twee slachtoffers (beiden 38 jaar), die willekeurig werden gekozen, liggen nog in het ziekenhuis. Zij raakten zwaargewond bij de steekpartij.

