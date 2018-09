Jawed S. pleegde aanslag op Amsterdam Centraal vanwege beledigingen islam

Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt. Van de Afghaan, die in Duitsland een verblijfsvergunning heeft, was al bekend dat hij een terroristisch motief had.

Jawed S. vindt dat in Nederland "de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah veelvuldig worden beledigd". Hij had het tijdens de verhoren onder meer over PVV'er Geert Wilders. De omstreden cartoonwedstrijd van de politicus werd niet genoemd.

Wilders reageert op Twitter dat "moslimterroristen onze manier van leven en onze vrijheden haten". "Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S."

Geen aanwijzing dat S. hulp kreeg

Er is geen enkele aanwijzing dat S. met anderen heeft samengewerkt, aldus het OM. De man wordt nog psychologisch en psychiatrisch onderzocht.

De rechter-commissaris bepaalde maandagmiddag dat er voldoende bewijzen zijn om S. langer vast te houden. Hij blijft nog zeker veertien dagen in voorarrest.

De Duitse politie meldde zondag dat de man niet bekendstaat als moslimextremist. Zijn woning in Rheinland-Pfalz is doorzocht op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hierbij zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen.

Twee slachtoffers willekeurig gekozen

Bij de steekpartij op Amsterdam Centraal raakten twee Amerikaanse toeristen zwaargewond. De slachtoffers (beiden 38 jaar) werden willekeurig gekozen. De mannen liggen nog steeds in het ziekenhuis.

De aanval van S. kon door snel ingrijpen van de politie worden gestopt. De man werd neergeschoten door agenten en raakte hierbij niet levensbedreigend gewond. Hij wordt nog steeds aan zijn verwondingen behandeld.

S. zit sinds de aanslag in beperking, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

