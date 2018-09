NVWA erkent aansprakelijkheid voor dood van kind na val van springkussen

De toezichthouder erkent aansprakelijkheid voor de tragedie, laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) de Tweede Kamer weten.

Het kind viel op 31 december 2015 van drie meter hoog van de rand van een luchtkussen op een met kunstgras bedekte betonnen vloer en overleed enkele dagen later.

In juni van dit jaar stelden de ouders de NVWA aansprakelijk, omdat die haar werk niet goed zou hebben gedaan. De toezichthouder erkent dat nu en wil met de ouders in gesprek om excuses aan te bieden, aldus Bruins.

"Een kind verliezen is het ergste wat ouders kan overkomen", schrijft Bruins. "In dit geval komt daar nog de wetenschap bij dat het speeltoestel waarmee het ongeluk heeft plaatsgevonden niet meer in gebruik of hersteld had moeten zijn. Ik betreur het ongeval ten zeerste en leef met de familie mee."

Controle van toezichthouder voldeed niet aan eisen

De NVWA controleerde de speelhal in 2013. Bruins meldt dat die controle niet voldeed aan de eisen die daaraan worden gesteld.

Zo heeft de NVWA verzuimd te constateren dat het springkussen niet was voorzien van een goede beveiliging tegen vallen en dat maatregelen voor valdemping ontbraken. De toezichthouder had volgens het eigen beleid het toestel moeten verzegelen en een herinspectie moeten uitvoeren. Tevens ontbraken de certificaten van goedkeuring voor de toestellen.

"Door het onzorgvuldige toezicht van de NVWA op dit bedrijf is de ondernemer van de speelhal onvoldoende gewezen op zijn verantwoordelijkheid om een veilige speelsituatie in de speelhal te creëren", schrijft de minister. "Daardoor kon het noodlottige ongeval plaatsvinden."

Minister hoopt op snelle regeling met familie

Eerder concludeerde de NVWA dat het toestel tijdens die controle in 2013 nog niet in de speelhal stond. Uit nader onderzoek bleek dat het toestel tijdens de inspectie wel degelijk in de hal stond.

De minister hoopt dat er snel een regeling wordt getroffen met de familie. "Zodat zij dit hoofdstuk kan afsluiten en zich kan richten op verwerking van hun verlies".