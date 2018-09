Toestand van met luchtbuks beschoten vierjarige jongen stabiel

Hij moet nog wel in het ziekenhuis blijven, laat de politie maandag weten. De agenten zijn een onderzoek gestart. Het is niet bekend wie op het kind heeft geschoten.

De jongen was in de middag met leeftijdsgenoten aan het spelen op de Inlaagdijk, toen hij pijn in zijn borst kreeg. Het kind werd ook benauwd.

In het ziekenhuis bleek dat de jongen was beschoten met een luchtbuks. De kogel zit nog in zijn lichaam, zegt de politie.

De politie is op zoek naar getuigen. Een uitgebreid (buurt)onderzoek heeft "nog niet geleid tot de identificatie van degene die met een luchtbuks heeft geschoten".