Twintigjarige vrouw overleden na steekpartij in Emmen

Rond 5.30 uur kreeg de politie een melding binnen over een steekincident in de Hoofdstraat in het centrum van Emmen.

Bij aankomst troffen de hulpdiensten de vrouw zwaargewond aan. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze na korte tijd overleed aan haar verwondingen.

De traumahelikopter werd opgeroepen. Het is onduidelijk of deze ook daadwerkelijk is ingezet.

De politie kan nog niets zeggen over de relatie tussen het slachtoffer en de vermeende dader. Het onderzoek is nog in volle gang, zegt een woordvoerder van de politie Drenthe.